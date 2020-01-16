В Николаеве неизвестные проехались на автомобиле по пешеходной улице Соборной

В Николаеве молодые люди на автомобиле проехали по пешеходной улице Соборной, снимая это на видео.

Ролик опубликован на странице h.nikolaev в Instagram.

Также автомобиль, который ехал по главной улице города, сняли прохожие. В салоне слышны смех и нецензурные выражения.

В патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» сообщили, что устанавливают автомобиль, который нарушил правила дорожного движения, и его водителя.

Напомним, как николаевская модель Алина Миляева, которая вместе со своей сестрой Натальей устроила заезд на своей машине по пешеходной улице Соборной, где гуляло множество людей. Позже она заявила, что не видит в этом ничего страшного и считает, что главное, что им было весело.

Также ранее в Николаеве пьяный мужчина решил покататься на машине по пешеходной Соборной – полиция составила два протокола