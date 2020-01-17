В России мужчина охотился на волка и случайно застрелил собственного сына

В России житель города Черкесска во время охоты случайно застрелил собственного сына.

Об этом сообщается на сайте регионального подразделения Следственного комитета РФ, передает УНИАН.

Отмечается, что 59-летний мужчина участвовал в облавной охоте на волка. В один момент, услышав шорох в кустах, он выстрелил и попал в своего сына. От выстрела в грудную клетку мужчина скончался на месте.

«По данным следствия, вечером 11 января текущего года на окраине поселка Солнечный Прикубанского района местные жители участвовали в проведении облавной охоты на волка. В процессе охоты подозреваемый, не убедившись в полной безопасности своих действий, произвел из принадлежащего ему нарезного охотничьего карабина, один выстрел на шорох в зарослях камыша. Однако в указанном месте на расстоянии 20 метров от стрелявшего находился его сын. От полученного ранения грудной клетки 39-летний охотник скончался на месте», - говорится в сообщении.

С места преступления следователи изъяли четыре нарезных огнестрельных карабина. Подозреваемый и свидетели допрошены, назначено семь экспертиз. Расследование продолжается.

Напомним, в субботу, 5 октября, во время охоты в урочище «Бараки» в пгт Ждениево мужчина случайно застрелил своего товарища. По данному факту открыто уголовное производство,