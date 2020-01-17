Израиль атаковал сектор Газа в ответ на воздушные шары со взрывчаткой

Израиль атаковал сектор Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой.

Об этом сообщают Силы обороны Израиля.

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли авиаудар по целям в секторе Газа.

«В ответ ударный вертолет ЦАХАЛ ударил по подземной инфраструктуре ХАМАС. Мы не позволим ХАМАСУ терроризировать мирное население Израиля», - говорится в сообщении.

Напомним, летом, 2019 года, по меньшей мере 40 человек погибли и еще 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю беженцев в столице Ливии, Триполи.