Четыре африканские страны из-за обрыва подводных кабелей остались без интернета

У побережья Южной Африки произошёл обрыв двух ключевых подводных кабелей, которые соединяли часть континента с мировым интернетом. Это привело к отключению сети в четырёх странах и снижению скорости во многих других.

Об этом сообщает издание «Tjournal».

По данным провайдера Axxess, обрыв кабеля произошёл неподалёку от Габона. Через него южноафриканские страны соединялись с Португалией и Испанией. Другой кабель, соединявший континент с Великобританией, оборвался рядом с побережьем Конго.

Как заявил провайдер Openserve, из-за необычного и одновременного обрыва кабелей пользователи многих стран испытывают проблемы с выходом в глобальную сеть. Сбой также затронул международные звонки и мобильный роуминг. Африканские провайдеры начали работать над перенаправкой соединений, но сроки решения проблемы неизвестны.

Отключения интернета зафиксировали в Республике Конго, Демократической республике Конго, Намибии и Анголе. Суммарное население стран превышает 120 миллионов человек. При этом государства, вероятно, не остались в полной изоляции от интернета: у них есть возможность использовать сеть с помощью спутникового соединения и наземных кабелей.

Африканские страны не в первый раз сталкиваются с проблемами из-за обрыва подводных кабелей. В апреле 2018 года из-за аналогичного сбоя Мавритания на два дня осталась без подключения к интернету.

Чаще всего причины обрывов остаются неизвестны, однако в 2014 году Google рассказывала об атаках акул на подводные кабели. В компании утверждали, что животные регулярно пытаются перекусить их, принимая за добычу. Из-за этого Google собиралась обернуть кабели специальным защитным материалом, похожим на кевлар, как в бронежилетах.

Напомним, что ранее в Румынии мэр перерезал кабель и оставил центр города без интернета.