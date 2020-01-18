Иранская судья по шахматам не может вернуться домой из-за фотографии, где у нее с головы сполз хиджаб – на родине ее назвали блудницей

Иранская шахматистка и арбитр категории А Шохре Байат не может вернуться на родину из-за того, что во время матча чемпионата мира у нее сполз хиджаб. За это ей может грозить тюрьма.

Об этом сообщает «Новая газета», передает «Дождь».

6 января во время шахматного турнира у Байат сполз платок. В это время фотограф сделал общий снимок, на котором из-за ракурса кажется, что на Байат нет головного убора. Фотографию распространили иранские СМИ, обвинив женщину в том, что она специально сняла платок и выступила с «протестом против хиджаба». Байат начали оскорблять в соцсетях, ее называют «блудницей», обещают слепоту «от Аллаха» и требуют проверить всех, кто был причастен к ее шахматной карьере, отмечает газета. Шахматистка рассказала «Новой газете», что ей рекомендовали не возвращаться в Иран, так как там она больше не будет в безопасности.

«Связались со мной и из Шахматной федерации Ирана. Они подтвердили, что все плохо, и попросили написать публичное заявление «в поддержку хиджаба». Мне очень трудно носить хиджаб, но я ношу его, потому что я живу в Иране. Но защищать хиджаб — это слишком», — рассказала Байат.

В итоге шахматистка отказалась от ношения платка. После этого иранские СМИ заявили, что она передумала возвращаться в Иран. Несмотря на это, Байат попросила у министерства спорта гарантии, что она будет в безопасности, если вернется в страну, но в ведомстве отказались их дать. По словам Байат, все, кто протестовал против хиджаба, сейчас находятся в тюрьме.

Байат пока не знает, куда поедет после чемпионата.

Вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Найджел Шорт пообещал включить инцидент в «общую повестку» и пообещал, что Международный олимпийский комитет будет следить за ситуацией.

32-летняя Шохре Байат — первая и единственная женщина из Азии, которая стала международным арбитром категории А. Она имеет право судить лучшие международные турниры.