С начала 2020 года в Украине на пожарах погибли более сотни человек

В Украине с начала 2020 года на пожарах погибли 133 человека и 99 человек пострадали.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из 2268 пожаров, больше половины случаев произошли именно в помещениях граждан. Чаще всего гибнут люди в результате собственной неосторожности - при нарушении правил эксплуатации печного отопления и бытовых нагревательных приборов, по неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спичек и зажигалок в доступных для детей местах и ​​тому подобное.

«Поэтому, учитывая крайне неутешительную и трагическую статистику, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Всегда заботьтесь о надлежащем противопожарном состоянии собственных домов! Помните! Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек.