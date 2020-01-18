В Тернополе иностранная студентка выпила яд из-за проблем в университете

В Тернополе иностранная студентка покончила с собой из-за проблем в университете.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Тело неизвестной молодой темнокожей девушки на улице Троллейбусной обнаружил местный житель. Он вызвал «скорую» и полицию. Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось.

При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что погибшая - 24-летняя студентка одного из местных вузов. В этот день она пришла к подругам взволнованная из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.



Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - студентка выпила неизвестный яд. Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со статьей 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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