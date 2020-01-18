Спасали около трех часов: На курорте в Карпатах спасатели сняли со сломанного подъемника 32 туристов, в том числе и детей

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Во Львовской области вблизи горнолыжного курорта Славское из-за неисправности остановилась канатная дорога с 32 туристами, среди которых были дети.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о том, что на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога) поступила к спасателям 17 января в 17:00.

Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.

Отмечается, что около 20:00 всех туристов с подъемника сняли. Травмированных среди них нет. Всего на подъемнике находилось 32 человека, из них 5 детей.

По данным СМИ, некоторые лыжники провели на подъемнике более 2:00. Людей снимали с высоты от 5 до 20 метров.

Напомним, что в Карпатах спасатели помогли заблудившимся туристам и группе лыжников, которые получили травмы.

 

Julia Davudenko

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