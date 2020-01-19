Николаевец пожаловался на коммунальщиков, которые никак не могут убрать свалки листвы во дворах и слой песка на дороге

Житель Корабельного района Николаева возмущен, что коммунальные службы никак не могут убрать многочисленные свалки из гниющих листьев и веток, а также слой грязь на дороге.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, мужчина сообщил, что жители района с нетерпением жали новогодних праздников, потому что надеялись, что хотя бы к ним на улицах наведут порядок.

«Жители Корабельного района верили в чудо, что хотя бы к праздникам наведут порядок, уберут всю эту грязь с мусором, но надежды были напрасны!!! Все те же листья, два года лежат перегнивая на кучах, все те же грязные дороги, с метром песка у бордюра, никто и не вспомнит когда их убирали последний раз!!!» - возмутился мужчина.

Сколько еще терпеть это свинское отношение к людям??? Когда же вы сгорите от стыда, пиявки на теле общества!!!??? Вы же ни на что не способны, соберите свои вещи и освободите кабинеты, что вы вообще можете сделать для людей, вам не под силу убрать опавшее листья, ПОЗОРИЩА!!!!» - заявил николаевец.

Напомним, как жители Николаева жалуются на коммунальные службы, которые в самый канун Нового Года не вывезли мусор со дворов.