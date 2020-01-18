В вещах заключенного Николаевского СИЗО нашли два свертка с наркотиками

В пятницу, 17 января, младшие инспекторы отдела режима и охраны государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор» во время обыска заключенного К. в помещении сборного отделения, обнаружили и изъяли в личных вещах последнего два полиэтиленовых свертка с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения.

Об этом сообщили в Николаевском СИЗО.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Данный случай зарегистрирован в книге единого учета, собранные предыдущие материалы и направлены в территориальный отдел полиции.

Напомним, как в Николаевское СИЗО заключенному пытались передать спиртное в бутылке из-под минеральной воды.