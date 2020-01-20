Американка спасла своего партнера по онлайн-игре, находившегося на другом конце Земли – у парня случился припадок

Американка Диа Латора спасла жизнь своему другу из Великобритании Эйдану Джексону после того, как услышала, что у него случился приступ. Девушка поняла, что у него случился эпилептический приступ, и смогла вызвать к нему помощь.

Об этом сообщает «Новое время».

Во время игры Джексон пожаловался на самочувствие, а потом и вовсе перестал отвечать. Его микрофон был включен, и Диа услышала странные звуки. Она пыталась поговорить с Джексоном, но не получила ответа.

- Когда он не ответил, я сразу начала искать номер службы экстренной помощи для ЕС, - сказала Латора.

Когда она не смогла найти этот номер, девушка позвонила по городскому номеру и поделилась адресом и местонахождением Джексона с полицией, которая отправила сотрудников службы первой помощи к нему домой.

Родители Джексона были в доме во время инцидента, но не подозревали, что их сын страдает от судорог. Когда полиция прибыла к ним домой, они понятия не имели, почему приехали офицеры. Один из полицейских объяснил, что они отреагировали на звонок из Америки о мужчине по этому адресу.

Джексон был доставлен в местную больницу, его состояние было стабилизировано. Сейчас он вернулся домой и ждет заключения врача. Это не первый его припадок: в мае 2019 года эпилепсия отправила его в больницу.

Напомним, что ранее в Китае для детей ввели резкие ограничения в онлайн-играх, чтобы они меньше сидели за компьютером и не тратили деньги.