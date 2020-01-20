В Канаде выпало рекордное количество снега – люди прокладывают тоннели, чтобы добраться на работу

В Канаде выпало рекордное количество снега, в результате чего десятки тысяч людей остались закрытыми внутри своих домов.

Об этом сообщает CBC.

«Из-за бури десятки тысяч людей остались закрытыми внутри своих домов, что привело к прекращению нормальной жизни в большей части Ньюфаундленда. Когда ветер и снегопад начал стихать, люди от Гамбо к Трепасси вздрагивали, открывая свои двери после снежных заносов, полностью загородивших внешний мир», — сообщает издание.

На дорогах городов работают снегоуборочные машины, чтобы не допустить аварийных ситуаций, поскольку сохраняется чрезвычайное положение. Уборка 75 сантиметров снега займет определенное время.

«Некоторые жители Авалона нашли способ бороться со снегом, который достигает 274-304 сантиметров и блокировал их двери», — говорится в сообщении.

Snow World... With this are you still interested in going to Canada? Newfoundland - Canada 🇨🇦 pic.twitter.com/t7kPH0xxkG — Tosin Olugbenga (@TosinOlugbenga) January 19, 2020

Указано, что они прокладывали тоннели, топали и пытались получить достаточно средств для расчистки снега. Канадцы оставались дома, играли в настольные игры, использовали лыжи, чтобы добраться на работу, откапывали машины, а также катались на сноубордах. Из-за глубины снега катание было затруднено. Об этом они сообщали по специальной телефонной линии.

Напомним, в результате схождения лавин в высочайших горах мира Гималаях с воскресенья, 12 января, погибли не менее 70 человек. Больше всего пострадал подконтрольный Пакистану регион Кашмир, где в результате оползней снега погибли 55 человек. Еще 15 человек стали жертвами лавин в соседнем Афганистане.