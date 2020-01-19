В Чехии вспыхнул пожар в доме для людей с инвалидностью – погибло восемь человек

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В Чехии в результате пожара в доме для людей с инвалидностью погибло восемь человек.

Об этом сообщает Idnes, передает 112-Украина

Аварийная служба объявила чрезвычайную ситуацию. На месте происшествия сообщили о 30 пострадавших. Три человека получили серьезные повреждения, один человек доставлен в больницу с умеренными травмами.

Другие люди получили незначительные травмы или отравились дымом, и спасатели постепенно проверяют их состояние.

Пожар уже локализован и больше не распространяется. Пожарные продолжают работать.

Что стало причиной пожара, пока не ясно, заявила мэр города Вейпрты Житка Гавдунова.

Напомним,

Юлия Акимова

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