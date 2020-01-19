В Иране опознали 169 жертв крушения самолета МАУ

Иранские эксперты идентифицировали еще 69 погибших в результате сбития ракетой украинского самолета МАУ под Тегераном. Таким образом, их количество увеличилось до 169 человек.

Об этом сообщает агентство Tasnim, передает УНИАН.

Представитель Судебно-диагностического центра отметил, что на сегодняшний день «тела 150 погибших в авиакатастрофе под Тегераном переданы их семьям».

Он уточнил, что речь идет о телах погибших, чьи родственники ранее предоставили иранским властям генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

Как известно, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Напомним, председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что пока иранские эксперты пытаются расшифровать «черные ящики» сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решение передавать их другим странам.