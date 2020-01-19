Искал жену: В Сумах пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья по окнам тещи

В Сумах мужчина устроил стрельбу из ружья по окнам тещи, его задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В полиции отметили, что никто из жильцов дома не пострадал, а на задержание нарушителя, который скрылся с места инцидента на автомобиле, были сориентированы наряды полиции.

Стрелка задержали недалеко от собственного дома, он имел при себе охотничье ружье и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«О том, что возле ее двора зять стреляет из ружья, вчера на линию 102 по телефону сообщила 84-летняя жительница областного центра... По приезду правоохранителей выяснилось, что нарушитель с места происшествия скрылся. Осмотрев дом, полицейские обнаружили поврежденное выстрелами пластиковое окно заявительницы. Сама женщина пояснила, что живет в доме вместе с сыном. Вечером к ним приехал муж дочери. При себе имел ружье. Был возбужден. К тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. Пояснил, что ищет жену, а затем устроил ссору», - сообщают правоохранители.

По словам и. о. начальника Сумского отдела полиции Татьяны Якименко, сын заявительницы попросил его уйти, что очень разозлило мужчину.

«Он начал угрожать теще и сделал несколько выстрелов из ружья в воздух и в направлении ее дома. После чего уехал», - добавили в полиции.

По факту инцидента в полиции уже открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины «Хулиганство». Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Миргороде Полтавской области полиция задержала подростка, который стрелял из пистолета в окна магазина.