В 2019 году в Украине произошло более 115 тысяч ДТП по вине пьяных водителей, из них 3195 – на Николаевщине

В 2019 году количество пьяных аварий в Украине превысило более 115 000 случаев. Лидерами стали Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Винницкая области. На Николаевщине произошло 3195 аварий по вине пьяных водителей.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

«Кто-то подумал, что выпил не так и много, кто-то, что его пронесет, и он не попадется полицейским, а кто-то вообще сел за руль в полумертвом состоянии, считая, что ему «море по колено» и ничего его не остановит. Люди думают разное... Но не думают об одном — последствиях», - написал он.

По словам Белошицкого, всего произошло 1216 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибло 106 человек. Еще 1616 получили травмы различной степени тяжести.

«Выпили? Вызовите такси, вызовите драйвера, попросите друга, знакомого подстраховать вас, но никогда не позволяйте себе сесть за руль нетрезвым. Даже если выпили немного, даже если чувствуете себя «нормально». Никогда. Это может стоить жизни или здоровья вам или другим людям», - подчеркнул замначальника.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске на новогодние праздники пьяный прокурор совершил ДТП.