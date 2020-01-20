В Украине почтили память погибших «киборгов»

В понедельник, 20 января, в Украине проходит мероприятие чествования украинских военных, которые погибли, защищая Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

Мероприятия проходят возле Министерства обороны Украины. Почтить память пришли родные погибших бойцов и руководство государства.

По данным пресс-службы Минветеранов, сегодня Колокол памяти звучал пятьдесят раз.

«Все кроме одного, его удары будут звучать по защитников ДАП», - добавили в ведомстве.

Как известно, украинских военных начали называть «киборгами» сами же боевики, которые обстреливали Донецкий аэропорт, потому что те в течение 242 дней обороняли стратегический объект в нечеловеческих условиях.

Донецкий аэропорт боевики обстреляли из «Градов», минометов и танков, также там работали вражеские снайперы. В результате этих обстрелов погибли около 200 украинских военных, еще около полутысячи получили ранения.