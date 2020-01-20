На горнолыжном курорте во Львовской области николаевец травмировал ногу – с подножья горы его спускали спасатели

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В воскресенье, 19 января, в поселке Славское Львовской области травмировался житель Николаева.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Спасатели Славского поисково-спасательной группы на лыжной трассе горы Высокий Верх оказали помощь 38-летнему травмированному лыжнику, жителю Николаева Николаевской области. Мужчина травмировал правую ногу.

Спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

Напомним, как во Львовской области на горе остановился подъемник – с высоты сняли 32 туриста.

Виолетта Чех

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