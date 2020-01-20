В николаевской многоэтажке в захламленной мусором квартире произошел пожар – хозяйка неосторожно обращалась с огнем

Утром в понедельник, 20 января, в одной из многоэтажек в Ингульском районе Николаева произошел пожар в захламленной квартире.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 7:40 в оперативно-координационный центр, от жителей пятиэтажки на проспекте Мира поступило сообщение о пожаре в одной из квартир.

По указанному адресу направлены две автоцистерны и автолестница 4-й государственной пожарно-спасательной части. Стало известно, что пожар возник в заваленной мусором квартире на 4-м этаже. 70-летняя хозяйка успела выйти из квартиры и находилась на лестничной клетке. Пожарные вывели женщину на свежий воздух и согрели ее, укутав в одеяло. Вскоре ее осмотрели медики, госпитализации женщина не нуждалась. Также спасатели эвакуировали два человека из соседней квартиры.

В 7:50 пожар был локализован, в 7:55 - ликвидировали на площади 5 квадратных метров, его спровоцировало неосторожное обращение с огнем хозяйки.

Всего от ГСЧС привлекалось три единицы техники и 12 человек.

Напомним, как в Николаеве и области горела квартира захламленная мусором и частный дом.