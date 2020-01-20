Возле Николаева легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погиб водитель автомобиля

Утром в понедельник, 20 января, возле села Прибугское Витовского района произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Daewoo», в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 7:35 64-летний водитель, управляя автомобилем «Daewoo Matiz», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем транспортное средство перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия, его 62-летняя пассажир с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение, еще одна пассажирка не пострадала.

Событие квалифицировано по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть»).

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, как на трассе на Николаевщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась, в результате чего водитель авто погиб.