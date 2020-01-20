Проверка конечных остановок «маршруток» в Николаеве выявила, что на ж/д вокзале и в Терновке водители устроили общественный туалет

Сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета проверили санитарное состояние конечных остановок маршрутных такси в городе.

Об этом сообщается в Telegram-канале департамента.

Ранее, мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что в управлении транспорта Николаевского городского совета «завелись кроты», которые «сливают» информацию о предстоящих проверках. Такие выводы мэр сделал в ходе аппаратного совещания, когда начальник управления транспорта Дмитрий Попов предоставил фотоотчет по проверке санитарного состояния конечных остановок маршрутных такси, где все было чисто и убрано.

«Практически на всех убирают. Не порадовали только пассажирский ж/д вокзал (конечная маршрутных такси № 8,21,51,163) и Терновка (маршруты № 62,51). Там не только грязно, но и жители жалуются, что водители устроили общественный туалет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся информация будет передана в управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета для соответствующего реагирования.

Напомним, как в Николаеве не выпустили на рейс две «маршрутки» - №1 и №52, которые находятся в ужасном санитарном состоянии.