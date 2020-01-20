В Киеве в здании ЦИК застрелился сотрудник Госохраны

В Киеве 20 января в помещении Центральной избирательной комиссии совершил самоубийство сотрудник Управления государственной охраны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, около 18:20 сотрудник УГО выстрелил себе в голову из табельного пистолета Макарова и от полученного ранения погиб на месте.

Следователи столичного управления ГБР расследуют дело о смерти сотрудника Госохраны. Сейчас проходят первоочередные следственные действия.

Напомним, что ранее в Киеве полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия во время дежурства.