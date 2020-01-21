В Николаеве на ПГУ из-за обрыва контактной сети заблокировано движение электротранспорта – троллейбусы пока курсируют через Намыв

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Во вторник, 21 января, в Николаеве на проспекте Героев Украины произошел обрыв контактной сети, из-за чего движение троллейбусов заблокировано.

Об этом сообщает «Николаевэлектротранс».

В 8:58 на ПГУ по ходу на Северный в районе ТЦ Магелан проехал негабаритный автомобиль и задел провода контактной сети, из-за чего произошел обрыв. Движение троллейбусов временно заблокировано, троллейбусы курсируют через Намыв.

«Сейчас на месте работает аварийная бригада Службы энергохозяйства. Устраняем обрыв», - говорится в сообщении. 

Напомним, как ранее из-за обрыва контактной сети в Николаеве на улице Космонавтов было временно прекращено движение трамваев.

Виолетта Чех

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