На Николаевщине полиция забрала ребенка из захламленной мусором и пивными бутылками квартиры – бабушка и мать девочки были пьяными

В Снигиревке полиция забрала маленькую девочку из семьи, в которой ребенок находился в опасных условиях.

Об этом сообщили в Снигиревском отделе полиции.

20 января врио старшего инспектора ювенальной превенции Снигиревского ОП Анна Дмитриева совместно с работниками районной службы по делам детей обнаружили семью, в которой ребенок находился в опасных для жизни и здоровья условиях.

Прибыв по месту жительства семьи, в которой проживает девочка, проникнуть в помещение оказалось невозможным, так как родители и бабушка девочки находились в состоянии алкогольного опьянения и препятствовали полицейским войти в квартиру.

С помощью сотрудников ГСЧС полицейские все-таки вошли в квартиру. В это время девочка находилась в одной закрытой комнате вместе с родителями, бабушкой и неизвестным мужчиной. Все взрослые были состоянии сильного алкогольного опьянения. В квартире была полная антисанитария, ужасный запах и отсутствуют продукты питания для ребенка.

Сейчас девочка находится в местной больнице в детском отделении.

В отношении матери составлен административный протокол по статье 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, как в Николаеве у 22-летней матери забрали двух сыновей, которых она оставила на пьяную бабушку.