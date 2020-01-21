В Житомире мужчина нашёл в мусорном баке два гранатомёта в пакете

В Житомире в понедельник, 20 января, в мусорном баке нашли два гранатомёта.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Так, около 15:00 мужчина сообщил в полицию, что в мусорном баке на окраине города заметил нестандартный пакет, а когда развернул, обнаружил внутри гранатометы.

Для проверки информации на место происшествия, на улицу Фруктовую, выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.

После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты «РПГ-26». Боеприпасы изъяли и направили на соответствующее экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при МВД.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина искал металлолом и наткнулся на 20 взрывоопасных предметов - спасатели их уничтожили.