На Николаевщине один «ВАЗ» слетел в кювет, а водитель другого въехал в «Renault» – в этих ДТП пострадали три человека

В Витовском районе в понедельник, 20 января, произошли две автоваврии, в которых три человека получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 9 часов утра на автодороге Т-1508 «Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое» в селе Калиновка Витовского района водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате этого ДТП водитель получил телесные повреждения в виде ушибов и сотрясения головного мозга, а его жена-пассажирка с открытой черепно-мозговой травмой была доставлена в медицинское учреждение.

В тот же день около 18:20 возле сесла Мешково-Погорелово Витовского района вблизи автозаправочной станции произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Renault», которые двигались в попутном направлении из Николаева в сторону города Баштанка.

Водитель «ВАЗ» вовремя не отреагировал на сигнал аварийной остановки «Renault» и въехал в заднюю часть иномарки. Вследствие автоаварии телесные повреждений получила пассажирка «ВАЗ».

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по части 2 и части 1 статьи 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») соответственно.

Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. Следствие продолжается.