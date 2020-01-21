Николаевская полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

В Николаевской области Витовское отделение полиции разыскивает без вести пропавшего 40-летнего Александра Марамыгина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина 17 января ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, на шее родимое пятно до 1 см. В какие вещи был одет – неизвестно.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, обратиться в Витовское отделение полиции по адресу: Николаев, улица Новозаводская, 10А, или по телефонам (0512) 44-68-58, (063) 316 79 08, 102.

Напомним, что ранее разыскиваемых в Николаеве детей, благодаря неравнодушным жителям, нашли полицейские.