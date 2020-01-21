В Китае от нового вируса скончались уже трое людей, 170 госпитализированы – ВОЗ созывает экстренное заседание

По состоянию на 20 января в Китае в городе Ухань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавируса (nCoV).

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

Три человека погибли, 170 пациентов госпитализированы. Случаи заболевания среди лиц, приехавших из города Ухань, было зарегистрировано в Таиланде (2), Японии (1) и Южной Корее (1).

Все симптомы у лиц, заболевших появились в период между 8 декабря 2019 года и 18 января 2020 года. Медицинскими службами было установлено и обследовано 817 близких контактов. Период медицинского наблюдения за контактными лицами составляет 14 дней. 90 человек еще остаются под контролем, по 727 лицами завершился период наблюдения. Положительных результатов на nCoV не было обнаружено.

Оптовый рынок морепродуктов города Ухань был закрыт с 1 января 2020 года. По данным муниципальной комиссии по здравоохранению образцы, отобранные с рынка, дали положительный результат на nCoV.

Центр общественного здоровья МОЗ Украины как определенный национальный координатор Международных медико-санитарных правил официально сообщил Пограничной службе Украины, руководителям областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по:

1. Эпидемиологическим и клиническим критериям определения случаев коронавирусной инфекции (nCoV).

2. Клинического ведения пациентов, отвечающих определению случаев коронавирусной инфекции (nCoV).

3. Перечень изделий медицинского назначения, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV.

4. Требований по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV.

5. Коммуникационных материалов для информирования населения о профилактических мероприятий.

Генеральный директор ВОЗ созывает на 22 января заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку.

Сейчас с привлечением работников ВОЗ и CDC все еще продолжаются расследования по установлению причин возникновения и факторов передачи инфекции, определения границ ячеек и масштабов распространения инфекционной болезни, вызванной новым коронавируса (nCoV).

Министерство здравоохранения Украины напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

· Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции; · Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением; · Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе; · Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Напомним, в Китае зарегистрировали уже 62 случая заболевания неизвестным видом пневмонии.