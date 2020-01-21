В Южноукраинске разыскивают пенсионерку, пропавшую без вести в августе

Южноукраинское отделение полиции разыскивает без вести пропавшую 75-летнюю Валентину Макаровну Гончар.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Женщина 28 августа находилась в гостях у своей знакомой в поселке Константиновка Арбузинского района. Покинув дом приятельницы, женщина ушла и в настоящее время связь с ней отсутствует и местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, полного телосложения, волосы средней длины темные с проседью, глаза карие, лицо круглое. Была одета в теплую шерстяную кофту серого цвета, красные закрытые тапочки, на голове яркий платок. Особые приметы: над одной из бровей шрам от удаленной родинки. В последнее время женщина страдала расстройствами памяти.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Южноукраинское отделение полиции по адресу: Южноукраинск, улица Спортивная, 3 или по телефонам 067-886-8770 и 102.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину.