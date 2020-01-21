В Одессе ротвейлер напал на свою хозяйку и чуть ее не загрыз – патрульным пришлось застрелить собаку

В Одессе собака породы ротвейлер напала на свою хозяйку во время прогулки. Инцидент произошел ночью в сквере возле ОГА.

Об этом сообщает Думская.

По информации правоохранителей, пострадавшей является одесситка 1972 года рождения. Женщина выгуливала двух собак. Одна из них внезапно набросилась на хозяйку и начала ее кусать.

На место происшествия вызвали полицию. По прибытию полицейских агрессивная собака бросилась и на них. В итоге животное пришлось застрелить одному из инспекторов патрульной полиции.

Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными ранами. Родственники женщины утверждают, что это был уже не первый случай агрессивного поведения собаки.

Напомним, в Николаеве патрульным полицейским пришлось застрелить овчарку, которая напала на свою хозяйку.