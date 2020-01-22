Во время пожара дома в Николаеве погиб мужчина

В Николаеве во время пожара частного дома 21 января погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Силикатной, в микрорайоне Матвеевка , поступило спасателям в 16:52. По указанному адресу прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Проведя оперативную разведку, пожарные обнаружили в здании тело погибшего мужчины 1963 года рождения. Пожар полностью охватила одну из комнат на площади 30 квадратных метров.

В 17:04 спасатели локализовали огонь, а в 17:13 – ликвидировали. Вероятно, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроплиты.

К тушению от ГСЧС привлекалось семь человек, две единицы техники. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как в николаевской многоэтажке в захламленной мусором квартире произошел пожар.