Нардеп Кива рассказал, почему устроил драку в кафе: «Я наклонился, чтобы попросить вести себя прилично»

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что мужчина, с которым у него возник конфликт в ресторане, уже ему угрожал ранее, а в заведении он просто просил хотел попросить оппонента о приличном поведении, но получил в ответ удар.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, днем 22 января в сети появилось видео конфликта с участием нардепа Кива и некого Михаила Майнмана.

«Человек, который напал на меня в ресторане «Мокко», вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому», – написал народный депутат.

Также он отметил, что засвидетельствовал у медиков побои и обратился по этому инциденту в полицию.

Напомним, как нардеп Кива угрожал мужчине, который поинтересовался, почему депутат ходит с охраной.

А ранее СМИ сообщали, что Илья Кива создал полулегальный специальный отряд под крылом Национальной полиции.

Отметим, в Киевсовете 4 октября 2018 года титушки, связанные с Ильей Кивой, облили зеленкой депутата группы «Киевская команда», бывшего главу фракции «Самопомощь» Сергея Гусовского. Ранее сообщалось, что 19 октября, в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями. По словам журналиста, это сделали титушки Кивы.

Также В 2016 году в Киеве группа неизвестных лиц во главе с советником главы МВД Ильей Кивой подожгли здание телеканала «Интер».

Ранее Кива заявлял, что Украине нужен тоталитарный режим. Также Илья Кива заявлял, что он будет Президентом Украины и что министр внутренних дел Арсен Аваков также пророчит такое развитие событий. Помимо того Кива также высказывался о том, что гомосексуалистов необходимо «предавать смерти».

Кроме того, будучи руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины он выступал за внесудебное наказание в случаях, если закон не работает.