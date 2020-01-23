На Николаевщине разыскивают подростка, который снова сбежал из дома

В Николаевской области полиция разыскивает без вести пропавшего Кондрученкова Дениса Игоревича 2003 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Денис Кондрученков 22 января около 17:45 ушел из дома в пгт Ольшанское и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, волосы темные короткие.

Был одет в голубую кофту (с оранжевыми буквами), камуфляжные джинсы, темно-синюю куртку.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, (073) 321 88 05, 102», – говорится в сообщении.

Отметим, что в 2017 году этот же подросток дважды убегал из дома: в январе и в сентябре.