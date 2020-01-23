В Украину не пропустили двух политиков от «Единой России»и компартии РФ

Вечером 22 января, в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев (Жуляны)» пограничники отказали троим российским политикам в пересечении украинской границы.

Об этом сообщают в МВД.

Рейсом из Лондона в «Борисполь» прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны - «Единая Россия», бывшим мэром одного из облцентров РФ.

Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины «О пограничном контроле» в Украину его не пропустили. Утром в четверг, 23 января, россиянин вылетел из «Борисполя» в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска «Киев (Жуляны)». Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель «Единой России», другой - компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом.

Как известно, в Киеве 6 января на встрече российского блогера и экс-журналиста канала «Россия» Александры Митрошиной разгорелся скандал из-за того, что один из присутствующих пытался сорвать лекцию. Позже в МВД заявили, что у нее не было запрета на въезд в Украину.

После Госпогранслужба запретила российской блогерше въезд на территорию Украины на три года.