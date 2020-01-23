«Состояние объектов только ухудшается»: спасатели нашли массу нарушений пожарной безопасности в коммунальных общежитиях Николаева

В общежитиях специализированного коммунального предприятиях «Гуртожиток» сотрудники ГСЧС при проверке нашли много нарушений правил безопасности и отмечают, что за последние годы на этих объектах ситуация ухудшается.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Во время проведения мероприятий государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности на этих объектах выявлен ряд нарушений, которые могут привести к возникновению пожара. Вполне смело можно утверждать, что жители общежитий ежедневно подвергают себя опасности.

Об этом свидетельствует ряд нарушений правил пожарной безопасности в Украине, присущих каждому объекту, а именно: отсутствие на объектах необходимого количества первичных средств пожаротушения; ненадлежащее состояние удержания электрической сети и электрических приборов; перепланировки эвакуационных выходов и путей, их захламления; неукомплектования объектов системами противопожарного водоснабжения (внешнего и внутреннего); незащищенность зданий и сооружений от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.

«Следует отметить, что в последние годы состояние объектов только ухудшается. Количество предлагаемых мер, выявленных во время проверок только увеличивается, что свидетельствует о ненадлежащем отношении к обеспечению пожарной безопасности», – отметили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

О сложившейся ситуации ГУ ГСЧС проинформировало руководство города и предприятия, и отметило о намерениях передать материалы в административный суд для принятия соответствующих решений, в случае, если нарушения не будут устранены в установленные сроки.

Напомним, что 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

В частности, после пожара в одесском колледже уволили руководителя местной ГСЧС и его заместителя.

Правительственная комиссия 21 декабря назвала причины пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек. По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Также правительственная комиссия рекомендовала ужесточить законодательство относительно пожарной безопасности.