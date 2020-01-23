В Николаеве на проспекте Героев Украины произошло тройное ДТП

В Николаеве в четверг, 23 января, на проспекте Героев Украины произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Toyota RAV4», «Ford» и «Toyota Land Cruiser».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, все транспортные средства двигались по проспекту в сторону выезда из города. Когда водители «Toyota RAV4», «Ford» остановились на светофоре, водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» продолжил движение, из-за чего врезался в впереди стоящий «Ford», который, в свою очередь, столкнулся с третьим автомобилем.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

В результате аварии никто не пострадал, все автомобили получили механические повреждения. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, как под Николаевом автобус с военнослужащими попал в тройное ДТП, в результате чего пострадал один человек.