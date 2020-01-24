Николаевец заявил, что водитель «Uklon» поцарапал его автомобиль и уехал

Житель Николаева заявил, что водитель сервиса по вызову такси «Uklon» поцарапал его автомобиль и уехал.

Об этом он написал на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«23.01.20 во дворе «Сильпо» по адресу Чкалова, 82 приблизительно в 7:30 утра транспортное средство «Nissan Leaf» с логотипом такси «Uklon» сдавая задним ходом совершил ДТП. Вышел из машины, посмотрел, что натворил и при этом скрылся с места происшествия. Звонок на горячую линию «Uklon» - информацию не предоставляют, ссылаясь на конфиденциальность информации. В Николаевском отделении говорят: «Мы не отвечаем за действия водителя, а если есть вопросы - звоните на горячую линию», - написал мужчина.

В патрульной полиции «Преступности.НЕТ» сообщили, что инспекторы выезжали на место происшествия, однако тогда водитель рассказал им, что услышал, как на его автомобиле сработала сигнализация и выглянул в окно. Там он увидел, что возле машины стоит «Nissan Leaf». Когда он оделся и спустился на улицу, машины уже не было.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскивает водителя синей «Славуты», который врезался в припаркованную машину и сбежал.