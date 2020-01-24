За сутки на Николаевщине произошло пять пожаров в частном секторе

В Николаевской области за сутки 23 января подразделения ГУ ГСЧС пять раз выезжали в жилищные секторы на тушение пожаров.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Частные жилые дома горели в пгт Кривое Озеро (вероятная причина - короткое замыкание электропроводки), в селе Богдановка Доманевского района, в селе Анновка Новобугского района (причины устанавливаются).

Кроме этого горело перекрытие крыши одной из квартир одноэтажного жилого дома в селе Шевченко Очаковского района. По предварительным данным, горение возникло в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Особого внимания заслуживает пожар, который вызвала небрежность хозяев. Так, в 12:15 на линию «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по улице Янтарной в пгт Воскресенское Витовского района. По указанному адресу прибыл дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Выяснено, что при неосторожности владельца во время сжигании мусора, огонь перекинулся на хозяйственное здание, в котором хранились дрова. Пожар в 12:23 пожар площадью 15 квадратных метров локализован, 12:42 - ликвидирован.

Всего в ликвидации пожаров привлекалось пять единиц пожарно-спасательной техники, 20 сотрудников ГСЧС, в Домановском районе - трактор МТЗ-80 с бочкой от сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Марьевское».