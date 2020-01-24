На Николаевщине мужчина нашёл на улице винтовочную гранату

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В селе Макеево Врадиевского района Николаевской области мужчина нашёл винтовочную гранату. 

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во время проведения хозяйственных работ на улице Лесной мужчина нашел взрывоопасный предмет и сразу сообщил о находке спасателям.

В четверг, 23 января, группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила винтовочную гранату путём контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что в Житомире мужчина нашёл в мусорном баке два гранатомёта в пакете.

Мила Волкова

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