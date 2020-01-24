На Николаевщине за сутки выгорело 8 гектаров камыша – во всех случаях подозревают поджог

В Николаевской области за прошедшие сутки 23 января выгорело около 8 гектаров камыша. Во всех случаях рассматривают версию о поджогах.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как известно, утром 23 января спасатели трижды тушили пожары камыша в Николаеве и области. Тогда общая площадь пожаров составила около 5 тысяч квадратных метров.

А со второй половины суток спасатели также трижды ликвидировали пожары плавней на территории области, но они охватили большую площадь.

Новые возгорания зарегистрировано на территории садово-виноградного общества «Сосновка» в Новоодесском районе – огнем уничтожено 2 гектара, в селе Ковалевка Николаевского района – 4,7 гектаров, на открытой территории ООО «Охотники Прибужжя» в селе Дмитровка Вознесенского района – 0,5 гектара.

По предварительным данным пожары вызваны поджогами.

«Уважаемые жители области! За последние несколько дней значительно участились пожары сухой растительности на Николаевщине, в подавляющем большинстве горят плавни. Огонь беспощадно уничтожает тростник, деревья, птиц и животных. Кто же эти поджигатели? Безответственные люди, которые не учитывают последствия своих действий. Потери, которые наносит природе огонь, воспроизвести практически невозможно. Если Вы стали свидетелем противоправных поступков (поджогов) - звоните по номеру 102 и сообщайте полицию для своевременного реагирования. В случае экстренной ситуации (пожара) обращайтесь по телефону Службы спасения «101», – подчеркнули в ГУ ГСЧС Николаевщины.

Напомним, что 22 января на Николаевщине из-за поджогов горело более 5 гектаров камыша.