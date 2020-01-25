В Николаеве и области за сутки спасатели дважды тушили пожар в банях

В течение суток, 24-25 января, спасатели Николаевщины дважды привлекались к тушению бань на территории частных домовладений.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый пожар зарегистрирован на улице Олега Ольжича в Корабельном районе Николаева. О нем на линию «101» сообщили в 19:37. По прибытию дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части выяснил, что огнем охвачено помещение бани на площади 10 квадратных метров. В 19:49 пожар локализован, в 20:25 – ликвидирован. Благодаря оперативной работе пожарных удалось избежать опрокидывания огня на жилой дом и гараж с мотоциклом, расположенных рядом.

Во второй раз, в 02:05 отделение 6-й ГПСЧ выехало на тушение пожара на улице Школьной станции Кавуны Арбузинского района. Здесь частично горело деревянное перекрытие и внутренняя отделка на площади 6 квадратных метров. В 2:40 пожар ликвидировали, его причина устанавливается.

От ГСЧС работало три единицы пожарно-спасательной техники, 11 человек. Обстоятельства пожаров выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как в Николаеве ночью из-за мусора горел торговый киоск.