Спасатели Николаевщины снова тушили несколько пожаров камыша – подозревают поджоги в пяти случаях

Начиная со второй половины прошедших суток, 24 января, пожарные Николаевщины пять раз осуществляли выезды на тушение камыша.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожары общей площадью более 4,5 га зарегистрированы на проспекте Богоявленском в Николаеве, селе Белоусовка Вознесенского района, селе Конецполь Первомайского района, селе Ташино Березанского района и в поселке Врадиевка.

На все вызовы обеспечено оперативное реагирование пожарно-спасательных подразделений. К ликвидации привлечено пять единиц техники, 18 человек от ГСЧС.

По предварительным данным пожара вызваны поджогами со стороны неустановленных лиц. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Как известно, утром 23 января спасатели трижды тушили пожары камыша в Николаеве и области. Тогда общая площадь пожаров составила около 5 тысяч квадратных метров. А за прошедшие сутки 23 января в Николаевской области выгорело около 8 гектаров камыша. Во всех случаях рассматривают версию о поджогах.