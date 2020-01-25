На Николавщине произошло четыре пожара в частных домах – в одном из них погиб мужчина

За прошедшие сутки, 24 января, в Николаевской области спасатели трижды тушили пожары в жилье граждан. В одном из них погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, пожар перекрытия крыши частного жилого дома на улице 1-го Мая в Вознесенске, площадью 10 квадратных метров повлекло нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Еще один пожар (мебель на площади 15 квадратных метров) в одной из комнат дома возник на улице Степной села Новопавловка Врадиевского района, его причина устанавливается.

В свою очередь, на улице Новой села Песчаный Брод Веселиновского района дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части и отделения местной пожарной команды села Широколановка тушили пожар перекрытия крыши летней кухни. Возгорание спровоцировала неосторожность при курении хозяина. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, спасателями не допущено распространение на жилой дом, который находился рядом.

Особого внимания заслуживает пожар, на котором погиб житель Баштанского района. Так, в 7:06 на пункт связи 7-й ГСПЧ поступила информация о пожаре частного жилого дома на улице Приингульской села Христофоровка.

До прибытия сотрудников ГСЧС соседи обнаружили в одной из комнат задымленного помещения тело погибшего 71-летнего хозяина. По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В 7:37 на площади 20 квадратных метров его локализовали, в 7:55 – ликвидировали.

Всего в тушении пожаров задействовались пять единиц техники, 19 человек ГСЧС, МПК села Широколановка. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, во время пожара дома в Николаеве погиб мужчина.