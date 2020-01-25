На Киевщине водитель из-за выскочившей на дорогу собаки слетел в реку – 9-летний ребенок в реанимации

Около Ирпеня автомобиль «Hyundai Elantra» из-за собаки, которая резко выбежала под колеса, слетел с дороги и упал в реку Буча.

ДТП произошло около часа ночи в субботу, 25 января, пишет «Информатор».

«Как водитель сообщил патрульным, на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и автомобиль занесло, после чего он слетел в реку», - говорится в сообщении.

Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег 9-летнего ребенка. Полицейские сообщили, что ребенка доставили в реанимацию.

«Hyundai» полностью скрылся под водой, его будут доставать спасатели.

Напомним, как в Николаеве водитель «Infiniti» объезжал собак на проспекте Центральном и въехал в дерево.