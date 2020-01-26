В части Африки масштабное нашествие саранчи – ОНН призвала помочь странам, чтобы избежать продовольственного кризиса

ООН призвала оказать международную помощь странам Восточной Африки в борьбе с огромными стаями пустынной саранчи, которая уничтожает растительность в регионе.

Об этом сообщаете ВВС.

Эфиопия, Кения и Сомали борются с «беспрецедентными» и «разрушительными» стаями насекомых, сообщает FAO. Агентство опасается, что численность саранчи может увеличиться в 500 раз до июня.

Эфиопия и Сомали в течение 25 лет не сталкивались с угрозой такого масштаба, а Кения не видела такой угрозы саранчи в течение 70 лет.

Южный Судан и Уганда также подвергаются риску, если стаи продолжать расти и распространяться.

«Скорость распространения вредителей настолько вышла за пределы нормы, они ограничили до предела возможности местных и национальных органов власти», - отметили в FAO.

Остался единственный вариант «воздушного контроля» - опрыскивание инсектицидами с самолетов.

Стаи саранчи распространились из Йемена через Красное море. Сильные осадки в конце 2019 создали идеальные условия для процветания насекомых, пожирающих растения.

Кроме растущего числа в Восточной Африке, саранча размножается также в Индии, Иране и Пакистане, и там весной также может начаться настоящая нашествие.

Саранча может преодолевать до 150 километров в день. Каждая взрослое насекомое может ежедневно съедать количество пищи, равное ее весу. Стая саранчи размером с Париж может съесть такое же количество пищи, как и половина населения Франции (более 30 миллионов человек) за один день, говорится в справке FAO.

В ноябре ООН предупредила о нашествии саранчи в Эфиопии, предупредив, что насекомые могут распространиться и в Кению, если не бороться с ними. Некоторые фермеры в регионе Амхара в Эфиопии потеряли 100% урожая.

В прошлом месяце стая саранчи заставила изменить курс пассажирского самолета в Эфиопии. Насекомые попадали в двигатели, разбивались о лобовое стекло и нос, заставив самолет приземлиться в Аддис-Абебе.