Под Одессой мужчина нашел пакет с ₴200 тысячами и сдал его в полицию – оказалось, что деньги выпали из авто инкассаторов

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В городе Южный Одесской области 23 января сотрудники коммунального предприятия «Муниципальная стража» обнаружили пакет, в котором находилось 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Yuzhny.info».

По словам одного из инспекторов, о находке сразу же сообщили в полицию, однако там мужчине попросту не поверили, а за такую «шутку» даже припугнули админпротоколом. Позже, рассмотрев повнимательнее пакет с деньгами, инспектор увидел на нем название банка и отправился в одно из его отделений, куда и сдал деньги.

Как выяснилось позже, со слов нашедшего, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

Напомним, как в Киеве инкассаторы забыли закрыть автомобиль и лишились сумки с деньгами.

 

Виолетта Чех

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