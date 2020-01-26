В Николаеве во время пожара летней кухни погибла 82-летняя женщина

В субботу, 25 января, во время пожара летней кухни в переулке Гаражном города Николаева погибла 82-летняя женщина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 17:16. По указанному адресу прибыли пожарные 4-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и дежурная смена оперативно-координационного центра.

«Проведя оперативную разведку, пожарные обнаружили в здании тело погибшей женщины 1938 г.р. Пожар полностью охватил летнюю кухню и начал перебрасываться на жилой дом, расположенный рядом. Также возникла угроза распространения огня на соседние дома. Благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей пожар в 17:31 был локализован и в 18:06 полностью ликвидирован на площади 30 м кв. Причина его возникновения устанавливается», – говорится в сообщении.

К тушению от ГСЧС привлекались 10 человек и 4 единицы техники. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики.

Напомним, ранее во время пожара дома в Николаеве погиб мужчина.