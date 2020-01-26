Возле Николаева из реки Ингул достали тело 41-летнего мужчины

Фото: иллюстрация В субботу, 25 января, в 18:30 от сотрудников полиции на спецлинию «101» поступило сообщение, что местным жителем в акватории реки Ингул в пгт Воскресенское Витовского района обнаружено тело мужчины на расстоянии 7 метров от берега.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«По указанному адресу прибыл дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели достали на сушу тело погибшего 1979 г.р. В дальнейшем его доставили в местное отделение судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В то же время, по информации «Преступности.НЕТ», следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Напомним, в ноябре прошлого года в Корабельном районе Николаева на пляже «Чайка» утонула женщина.