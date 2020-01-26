На проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись «Opel» и «маршрутка» с пассажирами

В воскресение утром, 26 января, в Николаеве в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Opel» и маршрутного такси «Рута».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Как сообщили редакции в управлении патрульной полиции в Николаевской области, «маршрутка», которая двигалась по проспекту Богоявленскому в направлении улицы Космонатов со стороны Театральной, выехала на встречную полосу движения, где и столкнулась с автомобилем «Opel». По словам водителя «Руты», во время движения ему стало плохо, из-за чего он и потерял управление автобусом.

В результате столкновения травмы в виде ушибов получил пассажир «Opel», однако от госпитализации он отказался. В то же время, с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму госпитализирован водитель «маршрутки», а также пассажирки «Руты» 0 у нее рубленая рана головы.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции, движение незначительно затруднено.

Фото: очевидцы, Viber-канал «ДТП и дороги Николаева». Видео: Instagram-канал @novostiniko.

Напомним, в декабре 2015 года на этом же перекрестке в Николаеве «маршрутка» после столкновения с краном перевернулась на бок.