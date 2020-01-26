«Я помощник Медведчука и мне все по*уй»: На Киевщине полицейские с погоней задержали водителя, который сбежал с места ДТП

В пятницу, 24 января, в Боярке в Киевской области помощник народного депутата Виктора Медвечука Вячеслав Клименко сопротивлялся полиции и пытался скрыть автомобиль, ранее скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает PITBULL KIEV в Facebook

«Как только автомобиль попался в поле зрения полицейских они немедленно включили проблесковые маячки, дали сигнал и начали останавливать автомобиль. Господин Клименко начал скрываться от сотрудников полиции создавая одну за другой аварийные ситуации на дороге. Очевидцы утверждают, что скорость автомобиля «Mercedes» местами превышала 180 километров в час. Через несколько кварталов господину Клименко все же удалось ненадолго оторваться от полиции и подъехать к частному дому, где он сделал попытки спрятать автомобиль на территории участка по ул. Киевская», - говорится в сообщении.

При задержании водитель «Mercedes», Вячеслав Клименко (помощник народного депутата Медведчука В.В.) постоянно угрожал сотрудникам полиции, оскорблял их семьи, говорил, что он «помощник Медведчука и мне все по**й» обещал проблемы и физическую расправу.

«Это история местных «царьков», которые могут себе позволить вести себя так, как им хочется, прикрываясь связями, угрожая полицейским и их семьям. Таким плевать на простых людей, они всегда смотрят свысока и чувствуют себя королями жизни», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Киевщине мужчина вызвал полицейских, а потом угрожал им револьвером.